١٠ معلومات عن أمين الهنيدي في ذكرى رحيله
تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الثانية والثلاثين على رحيل الممثل الكوميدي أمين الهنيدي.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-
١- ولد أمين الهنيدي في الأول من أكتوبر ١٩٢٥.
٢- التحق بكلية الآداب واشترك في فريق التمثيل بالكلية، ثم التحق لفترة بكلية الحقوق ثم تركها هي الأخرى.
٣- التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج فيه في عام 1949 وعين مدرسا للتربية الرياضية.
٤- انضم لفرقة نجيب الريحاني في عام ١٩٣٩، ومثل في مسرحية واحدة.
٥- في عام 1954 سافر إلى السودان والتقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ "أبو لمعة" وكونا معًا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم.
٦- شارك مع الفنان عبدالمنعم مدبولي في البرنامج الاذاعي الشهير "ساعة لقلبك".
٧- التحق بفرقة تحيا كاريوكا لفترة، ثم انتقل إلى مسرح التلفزيون.
٨- شارك في أكثر من ٤٠ فيلم والعديد من المسرحيات.
٩- توفي في الثالث من يوليو ١٩٨٦ عن عمر ناهز ال٦٠، بعد صراع مع سرطان المعدة.
١٠- جاءت وفاته مباشرة بعد انتهائه من تصوير فيلمه الأخير "القطار"، وعٌرض لاحقًا في ديسمبر في نفس العام.