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١٠ معلومات عن أمين الهنيدي في ذكرى رحيله

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:32 ص
١٠ معلومات عن أمين الهنيدي في ذكرى رحيله
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شيماء عطية
 


تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الثانية والثلاثين على رحيل الممثل الكوميدي أمين الهنيدي.


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-


١- ولد أمين الهنيدي في الأول من أكتوبر ١٩٢٥.


٢- التحق بكلية الآداب واشترك في فريق التمثيل بالكلية، ثم التحق لفترة بكلية الحقوق ثم تركها هي الأخرى.


٣- التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج فيه في عام 1949 وعين مدرسا للتربية الرياضية.


٤- انضم لفرقة نجيب الريحاني في عام ١٩٣٩، ومثل في مسرحية واحدة.


٥- في عام 1954 سافر إلى السودان والتقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ "أبو لمعة" وكونا معًا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم.


٦- شارك مع الفنان عبدالمنعم مدبولي في البرنامج الاذاعي الشهير "ساعة لقلبك".


٧- التحق بفرقة تحيا كاريوكا لفترة، ثم انتقل إلى مسرح التلفزيون.


٨- شارك في أكثر من ٤٠ فيلم والعديد من المسرحيات.


٩- توفي في الثالث من يوليو ١٩٨٦ عن عمر ناهز ال٦٠، بعد صراع مع سرطان المعدة.


١٠- جاءت وفاته مباشرة بعد انتهائه من تصوير فيلمه الأخير "القطار"، وعٌرض لاحقًا في ديسمبر في نفس العام.



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