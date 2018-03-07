١٠ معلومات عن أمين الهنيدي في ذكرى رحيله

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الثانية والثلاثين على رحيل الممثل الكوميدي أمين الهنيدي.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-





١- ولد أمين الهنيدي في الأول من أكتوبر ١٩٢٥.





٢- التحق بكلية الآداب واشترك في فريق التمثيل بالكلية، ثم التحق لفترة بكلية الحقوق ثم تركها هي الأخرى.





٣- التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج فيه في عام 1949 وعين مدرسا للتربية الرياضية.





٤- انضم لفرقة نجيب الريحاني في عام ١٩٣٩، ومثل في مسرحية واحدة.





٥- في عام 1954 سافر إلى السودان والتقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ "أبو لمعة" وكونا معًا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم.





٦- شارك مع الفنان عبدالمنعم مدبولي في البرنامج الاذاعي الشهير "ساعة لقلبك".





٧- التحق بفرقة تحيا كاريوكا لفترة، ثم انتقل إلى مسرح التلفزيون.





٨- شارك في أكثر من ٤٠ فيلم والعديد من المسرحيات.





٩- توفي في الثالث من يوليو ١٩٨٦ عن عمر ناهز ال٦٠، بعد صراع مع سرطان المعدة.





١٠- جاءت وفاته مباشرة بعد انتهائه من تصوير فيلمه الأخير "القطار"، وعٌرض لاحقًا في ديسمبر في نفس العام.







