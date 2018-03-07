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أوبرا وينفري تتصدر غلاف مجلة فوج (صور)

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 06:35 ص
أوبرا وينفري تتصدر غلاف مجلة فوج (صور)
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الفجر الفني
 

تصدرت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، غلاف مجلة فوج لشهر أغسطس حيث ظهرت بإطلالة أنيقة للغاية.  

ومؤخرًا فاجأت وينفري، عشاق مسلسل هاند ميدز بصوتها ظاهرا في خلفية السرد، مما أوجد تلميحا باشتراك أوبرا بأحداث الموسم الجديد من المسلسل.

 

ويعتبر مسلسل "هاند ميدز" للنجمة اليزابيث موس، أحد أنجح الأعمال الدرامية في العامين الماضيين، لحصده تقريبا جميع جوائز إيمي عن فئة المسلسلات الدرامية الطويلة.

 

وحتى الأن لم تتأكد بعد مشاركة أوبرا بالمسلسل عبر ظهورها بدور كامل، أم أن مشاركتها ستقتصر على كونها راويا لبعض من المشاهد.


أوبرا وينفري تتصدر غلاف مجلة فوج (صور)
أوبرا وينفري تتصدر غلاف مجلة فوج (صور)
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