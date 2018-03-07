أوبرا وينفري تتصدر غلاف مجلة فوج (صور)





ومؤخرًا فاجأت وينفري، عشاق مسلسل هاند ميدز بصوتها ظاهرا في خلفية السرد، مما أوجد تلميحا باشتراك أوبرا بأحداث الموسم الجديد من المسلسل.

تصدرت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، غلاف مجلة فوج لشهر أغسطس حيث ظهرت بإطلالة أنيقة للغاية.

ويعتبر مسلسل "هاند ميدز" للنجمة اليزابيث موس، أحد أنجح الأعمال الدرامية في العامين الماضيين، لحصده تقريبا جميع جوائز إيمي عن فئة المسلسلات الدرامية الطويلة.

وحتى الأن لم تتأكد بعد مشاركة أوبرا بالمسلسل عبر ظهورها بدور كامل، أم أن مشاركتها ستقتصر على كونها راويا لبعض من المشاهد.



