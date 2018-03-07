نانسي عجرم تصالح جمهورها المغربي بعد هجومه عليها بهذه الكلمات





أرسلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لجمهورها المغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام عبرت خلالها عن المودة التي تكنها لهم.





وشاركت صورة لها من حفلها الغنائي الذي أحيته ضمن مهرجان موازين الدولي، معلقة عليها: "كل الحب والتقدير للشعب المغربي الحبيب، وشكر من القلب لكل المحبين والجمهور العزيز يلي فِرِح وفَرَّحني بمهرجان موازين، غنّينا وسهرنا مع بعض بليلة من العمر،، بحبكم كتير".





كانت مواقع إلكترونية تدولت لنانسي عجرم، وهي ترفض تناول الحليب، الذي كان مقدمًا لها في المغرب كإكرام لها، ما جعل البعض يتهمها بالغرور والتكبر.



ولكن ردت نانسي عجرم، على هذا الاتهام، بتأكيد أنها رفضت تناول الحليب، بسبب أنها تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان.

وقالت في تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، على فضائية "روتانا": "لدي حساسية من منتجات الألبان، فرفضت المشروب بضحك".

أما عن سر عدم تنازلها عن أجرها في مهرجان "موازين"، على غرار المطربة الإماراتية أحلام، فأكدت نانسي عجرم أن مجريات الأمور المادية ليست في يدها دائما، وأن هذا الأمر ليس من اختصاصها".







