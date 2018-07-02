شاهد.. لياقة مصطفى شعبان داخل الجيم (فيديو)

ولاقى الفيديو إعجاب جمهور شعبان، وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.





كان مسلسل "أيوب" الذي خاض به شعبان السابق الرمضاني الماضي حقق نجاحًا ضخمًا وحصد ردود أفعال إيجابية.



