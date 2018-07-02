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شاهد.. لياقة مصطفى شعبان داخل الجيم (فيديو)

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:33 ص
شاهد.. لياقة مصطفى شعبان داخل الجيم (فيديو)
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الفجر الفني
 

شارك الفنان مصطفى شعبان، متابعي حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو له من داخل الجيم.

ولاقى الفيديو إعجاب جمهور شعبان، وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.

كان مسلسل "أيوب" الذي خاض به شعبان السابق الرمضاني الماضي حقق نجاحًا ضخمًا وحصد ردود أفعال إيجابية.

وشارك شعبان بطولة المسلسل آيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد دياب وميرهان حسين ومحمد لطفي، ومحمد على رزق، تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد صالح.


👌#gym #summer #sun #celebrities

A post shared by Mostafa Shaban (@mostafashaban) on

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