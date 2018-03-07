إيهاب فهمي يعلق على التصنيف العمري للأفلام.. ويتحدث عن قرار النقابة بشأن "كارما" (فيديو)
علق الفنان إيهاب فهمي، على التصنيف العمري للأعمال الفنية، موضحًا أن الفنان يجب عليه من تلقاء نفسه أن لا يقوم بعمل يأذي أبناءه عند رؤيتهم للعمل.
وأشار فهمي، خلال ندوته في "الفجر الفني" أن هناك في نفس الوقت كارثة أخرى على اللأطفال وهي الإنترنت والموبايل حيث يرون كل شئ حتي مشاهد القتل.
وفيما يخص قرارات الرقابة بشأن فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، أكد أن قرارات الراقبة يجب أن تُحترم، مشيرًا إلى أنه تم في النهاية حل مشكلة الفيلم وطرح "كارما" في السينمات.
ولفت إلى انه كان يفضل أن يتم طرح "كارما" في موسم آخر غير موسم العيد لان جمهور العيد دائمًا جمهور زيارة المولات ويحرصون على مشاهدة الأفلام الخفيفة بعد الترفيه.
وأكد أن الأفلام الكوميدية ليت وحدها فقك من تنجح فهناك أفلام كثيرة أكشن نجحت وحققت إيرادات مرتفعة مثل "حرب كرموز" وهروب اضطراري و"الخلية" وعددًا آخر من الأفلام.