إيهاب فهمي يعلق على التصنيف العمري للأفلام.. ويتحدث عن قرار النقابة بشأن "كارما" (فيديو)

علق الفنان إيهاب فهمي، على التصنيف العمري للأعمال الفنية، موضحًا أن الفنان يجب عليه من تلقاء نفسه أن لا يقوم بعمل يأذي أبناءه عند رؤيتهم للعمل.





وأشار فهمي، خلال ندوته في "الفجر الفني" أن هناك في نفس الوقت كارثة أخرى على اللأطفال وهي الإنترنت والموبايل حيث يرون كل شئ حتي مشاهد القتل.





وفيما يخص قرارات الرقابة بشأن فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، أكد أن قرارات الراقبة يجب أن تُحترم، مشيرًا إلى أنه تم في النهاية حل مشكلة الفيلم وطرح "كارما" في السينمات.



