نجم الأهلي السابق يكشف سبب حزن محمد صلاح بعد هدفه في السعودية

توقع وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، تتويج نيمار دا سيلفا بجائزة أفضل لاعب في العالم، في حال توج منتخب بلاده البرازيل ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت : " نيمار أفضل لاعب في كأس العالم حتى الآن وإذا توج باللقب سيفوز بلقب أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "سبب حزن محمد صلاح عقب تسجيله هدفه في السعودية خروجه من المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لأنه كان يتمنى قيادة مصر لدور الستة عشر على الأقل".

وتابع: "أتوقع وصول البرازيل وإنجلترا لنهائي كأس العالم ومباريات كأس العالم ممتعة حتى الآن خصوصًا دور المجموعات".

واختتم صلاح الدين تصريحاته قائلاً :"دخول الأهرام الدوري المصري تجربة رائعة وهذا أفضل للدوري المصري حتى يكون صعب ولا خوف على الأهلي".