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15 لاعبا في قائمة الكهرباء استعدادا لدوري القسم الثالث

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:55 ص
15 لاعبا في قائمة الكهرباء استعدادا لدوري القسم الثالث
كهرباء الإسماعيلية
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شيماء أمين
 

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية الهابط للقسم الثالث هذا الموسم، قائمته الأولى والتي ضمت 15 لاعبا.

 

وتشمل القائمة تواجد هشام حسين - محمود سعد - أحمد غريب - محمود عبد الرحمن - كريم مسعد - محمد خطاري - محمود عماد - محمد عباس كوتا - طارق سمير - رضا زكريا - أحمد عاطف ريشة - كريم صلاح - مصطفى صفوت - أحمد فتحي - محمد أسامة.

 

ومن المنتظر التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأسبوع المقبل لقيادة الكهرباء بالموسم المقبل من مسابقة القسم الثالث.

 

المزيد عن: كهرباء الإسماعيلية رياضة النادي الاسماعيلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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