15 لاعبا في قائمة الكهرباء استعدادا لدوري القسم الثالث
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:55 ص
شيماء أمين
أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية الهابط للقسم الثالث هذا الموسم، قائمته الأولى والتي ضمت 15 لاعبا.
وتشمل القائمة تواجد هشام حسين - محمود سعد - أحمد غريب - محمود عبد
الرحمن - كريم مسعد - محمد خطاري - محمود عماد - محمد عباس كوتا - طارق سمير - رضا
زكريا - أحمد عاطف ريشة - كريم صلاح - مصطفى صفوت - أحمد فتحي - محمد أسامة.
ومن المنتظر التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأسبوع المقبل لقيادة الكهرباء
بالموسم المقبل من مسابقة القسم الثالث.