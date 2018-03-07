اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول في معسكر كرواتيا

حدد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد المران الأول للفريق في معسكر كرواتيا، ليقام في العاشرة صباح اليوم، الثلاثاء.

ويقام المران على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ويبعد خمسة دقائق عن مقر إقامة البعثة في كرواتيا.

وكان المدير الفني الفرنسي قد ألغى المران أمس، والذي كان محددا له العاشرة مساءً، لتجنب الإجهاد الذي تعرض له اللاعبون، بسبب طول ساعات السفر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى كرواتيا اليوم، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق هناك حتى يوم الـ10 من يوليو، يخوض خلاله مباراتيْن وديتيْن، استعدادًا لمواجهة تاونشيب البتسواني، يوم الـ17 من يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.