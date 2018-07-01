قمر اللبنانية عن منتقديها: "مقهوررين من قمورة الفرفورة" (فيديو)

سخرت المطربة قمر اللبنانية من منتقديها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".



وكتبت عبر حسابها لمهاجميها: "مقهوررين من قمورة الفرفورة، بتموتوني ضحك إنتو وتعليقاتكم".





ولاقت سخرية قمر استهجان العديد من جمهورها ممن وجهوا لها النصائح حول ضرورة حفاظها على مظهرها وعدم ارتداء الملابس المكشوفة.