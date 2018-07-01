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قمر اللبنانية عن منتقديها: "مقهوررين من قمورة الفرفورة" (فيديو)

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:13 ص
قمر اللبنانية عن منتقديها: مقهوررين من قمورة الفرفورة (فيديو)
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الفجر الفني
 

سخرت المطربة قمر اللبنانية من منتقديها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وكتبت عبر حسابها لمهاجميها: "مقهوررين من قمورة الفرفورة، بتموتوني ضحك إنتو وتعليقاتكم". 

ولاقت سخرية قمر استهجان العديد من جمهورها ممن وجهوا لها النصائح حول ضرورة حفاظها على مظهرها وعدم ارتداء الملابس المكشوفة. 

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