ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السر وراء غياب أصالة نصري عن المشاركة في مهرجان موازين

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:15 ص
السر وراء غياب أصالة نصري عن المشاركة في مهرجان موازين
طباعة
 

كشف المخرج طارق العريان، السبب الرئيس وراء غياب زوجته الفنانة أصالة نصري عن المشاركة في الدورة الأخيرة لمهرجان موازين ايقاعات العالم بالمغرب. 

وأوضح العريان، أن أحد الأشخاص في إدارة المهرجان طلب الحصول على عمولة بشكل غير رسمي وهو ما رفضته أصالة وإدارتها.
  
وتحرص أصالة نصري، من جانبها على المشاركة سنويًا في مهرجان موازين بالمغرب، حيث تلاقى الحفلات التي تحيها هناك نجاحًا كبيرًا. 

المزيد عن: نجوم الفن موازين مهرجان مشاهير مسلسلات مزيكا فن طارق العريان سينما دراما المغرب الفجر الفني اصالة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 2:20:08 AM