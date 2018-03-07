السر وراء غياب أصالة نصري عن المشاركة في مهرجان موازين





وتحرص أصالة نصري، من جانبها على المشاركة سنويًا في مهرجان موازين بالمغرب، حيث تلاقى الحفلات التي تحيها هناك نجاحًا كبيرًا.





كشف المخرج طارق العريان، السبب الرئيس وراء غياب زوجته الفنانة أصالة نصري عن المشاركة في الدورة الأخيرة لمهرجان موازين ايقاعات العالم بالمغرب.وأوضح العريان، أن أحد الأشخاص في إدارة المهرجان طلب الحصول على عمولة بشكل غير رسمي وهو ما رفضته أصالة وإدارتها.