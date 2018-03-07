الزمالك يقرر الإبقاء على أيمن حافظ وأمير عزمي في جهاز "جروس"

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس مديرا فنيا للأبيض خلال الموسم المقبل، وقيادته للفريق خلال فترة الإعداد بمعسكر ألمانيا.

ويضم الجهاز الفنى 4 مساعدين له ، مدرب عام، ومحلل أداء، ومدرب حراس مرمى، ومدرب لياقة بدنية.





وكشف رئيس الزمالك، بأنه تم الإبقاء على أيمن حافظ مدير الكرة، وأمير عزمى مجاهد مدرب مساعد، وأنه سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر له اليوم الثلاثاء ، بمقر النادى في الحادية عشر صباحا.