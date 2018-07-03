زي النهاردة بتاريخ 3-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 3-7-2018





أحـــــــــــداث





324 - وقوع «معركة أندريانوبل»، وكانت نتيجتها هزيمة الإمبراطور الروماني ليسينيوس على يد قسطنطين الأول.





1250 - المسلمون يعتقلون ملك فرنسا لويس التاسع في معركة فارسكور خلال الحملة الصليبية السابعة.





1608 - المستكشف الفرنسي صمويل دو شامبلان يؤسس مدينة كيبك.





1778 - القوات البريطانية ترتكب مجزرة في وايومنغ راح ضحيتها 360 شخص منهم أطفال ونساء.





1778 - بروسيا تعلن الحرب على النمسا.





1819 - الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم «بنك المدخرات لنيويورك».





1886 - المهندس والمخترع الألماني كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من إختراعه.





1890 - انضمام ولاية أيداهو للولايات المتحدة لتصبح الولاية 43 في ترتيب الانضمام.





1915 - وقوع معركة الدكيم في منطقة لحج اليمنية، وانتصرت فيها القوات اليمنية التركية على قوات سلطان لحج علي بن أحمد، الموالية للإنجليز، ودخلت لحج، وانسحب منها سلطانها علي بن أحمد العبدلي إلى عدن.





1928 - أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن.





1948 - تحرير العبيد في مستعمرة جزر الأنتيل الدنماركية.





1962 - جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعلن انتهاء ثورة التحرير بعد أن أقرت فرنسا باستقلال الجزائر ولم يتبقى سوى التصديق الرسمي على الاتفاق بين الجانبين.





1979 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقع على اتفاق يقضي بمنح مساعدات سرية للمعارضين للحكم السوفيتي بأفغانستان.





1988 - سفينة حرب أمريكية تسقط طائرة ركاب مدنيين إيرانية في الخليج العربي قتل على إثرها 290 شخص





2004 - الافتتاح الرسمي لقطار الأنفاق في بانكوك بتايلاند.





2005 - دخول القانون الوطني الذي يشرع زواج شخصين من نفس الجنس حيز التنفيذ في إسبانيا.





2013 - انقلاب عسكري في مصر بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أطاح فيه بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، مؤيدا من شيخ الأزهر "المعين" وبابا الكنيسة وبعض احزاب المعارضة، وقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.





2015 - الطائرة الكهربائية سولار إمبلس-2 تحط في هاواي قادمة من اليابان، وبهذا تكمل الطائرة رحلة ملاحة دورانية بدأت من أبوظبي.





2016 - وقوع تفجيرات بالعاصمة العراقية بغداد تسفر عن مقتل 292 و إصابة 250 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.





مــــــــواليــــــــــد





1883 - فرانتس كافكا، كاتب تشيكي / ألماني.





1924 - وداد حمدي، ممثلة مصرية.





1924 - سيلابان راما ناطان، رئيس سنغافورة.





1940 - نائلة معوض، سياسية لبنانية.





1943 - خلف بن هذال العتيبي، شاعر وعسكري سعودي.





1947 - روب رينسينبرينك، لاعب كرة قدم هولندي.





1962 - توم كروز، ممثل أمريكي.





1964 - جوان هاريس، كاتبة إنجليزية.





1965 - علاء مرسي، ممثل مصري.





1973 - باتريك ويلسون، ممثل أمريكي.





1986 - عبد المحسن النمر، ممثل كويتي.





1988 - تشو ميونغ هو، لاعب كرة قدم كوري شمالي.





1991 - فيصل درويش، لاعب كرة قدم سعودي.





وفيــــــــات





1676 - ابن أبي السرور البكري، صوفي، مؤرخ وأديب مصري.





1409 - نصر الله البغدادي، فقيه حنبلي ولغوي عراقي.





1904 - ثيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية العالمية.





1918 - السلطان محمد الخامس، سلطان عثماني.





1980 - عبد الحميد شرف، رئيس وزراء الأردن.





1986 - أمين الهنيدي، ممثل مصري.





2006 - إسماعيل شموط، فنان تشكيلي فلسطيني.





2008 - عبد الوهاب المسيري، مفكر وكاتب مصري.





2010 - محمد داود عودة، قائد في منظمة أيلول الأسود.





2011 - علي بحر، مغني بحريني.





2012 - أندي جريفيث، ممثل أمريكي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات





عيد الاستقلال في بيلاروسيا.



