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"المهندسين" تعلن عن خصم لأعضاء النقابة بنادي القطامية حتى 30 سبتمبر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:55 م
المهندسين تعلن عن خصم لأعضاء النقابة بنادي القطامية حتى 30 سبتمبر
المهندس هاني ضاحي - نقيب المهندسين
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آيات عامر
 
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، عن خصم خاص لأعضاء النقابة بنادي القطامية بتروسبورت الرياضي حتى يوم 30 سبتمبر المقبل. 

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 20 ألف جنيه في حالة دفع 95 ألف جنيه كاش بدلا من 115 ألف قيمة العضوية، بينما تقل قيمة الخصم في حالة الدفع بالتقسيط.

وجاءت تفاصيل العرض الذي أعلنته النقابة لأعضائها كالآتي:
"المهندسين" تعلن عن خصم لأعضاء النقابة بنادي القطامية حتى 30 سبتمبر
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