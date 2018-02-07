"المهندسين" تعلن عن خصم لأعضاء النقابة بنادي القطامية حتى 30 سبتمبر

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، عن خصم خاص لأعضاء النقابة بنادي القطامية بتروسبورت الرياضي حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.





وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 20 ألف جنيه في حالة دفع 95 ألف جنيه كاش بدلا من 115 ألف قيمة العضوية، بينما تقل قيمة الخصم في حالة الدفع بالتقسيط.



