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"صندوق النقد": يدعو مصر للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لاحتواء مخاطر التضخم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:54 م
صندوق النقد: يدعو مصر للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لاحتواء مخاطر التضخم
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وكالات
 
قال صندوق النقد الدولي في بيان أشاد فيه بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار إن على القاهرة أن تُبقي على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء.

وقال الصندوق إن توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة ”بدعم من تعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي“.

أضاف أن الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى مصر يمكنها من الصمود في مواجهة ”الأوضاع المالية العالمية الضاغطة“ التي تسببت في انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.
المزيد عن: قرض الصندوق صندوق النقد الاقتتصاد المصرى الاصلاح الاقتصادى اخبار الاقتصاد
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