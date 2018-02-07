كرم جبر: تأمين مكافأة نهاية لكل العاملين في المؤسسات الصحفية



قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن النقاش حول مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين كان به الكثير من المزايدات كادت أن تؤدي إلى إلغاء المكافأة نهائيا.



وأضاف "كرم"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الهيئة اعترضت على إختيار رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس في قانون الصحاقة الجديد، وعملت على تأمين مكافأة نهاية الخدمة لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية.



وأشار إلى قانون الصحافة الجديد لم يُمرر من وراء ظهر الصحفيين، وليس قانون لاغتيال الصحافة كما يتحدث البعض، ولكنه قانون لإنقاذ الصحافة.





