تويتر توفر للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول بإستخدام مفاتيح "USB" الآمنة

كلمات المرور بعيدة عن أن تكون أكثر الطرق أمانًا لحماية حساباتك على الإنترنت. إنها لا تزال ضرورية ولكن في الوقت الحاضر، بدأنا نرى كيف يتم استكمال كلمات المرور بميزات أمان أخرى، مثل القياسات الحيوية أو المصادقة المزدوجة، حيث يتم إرسال رمز تم إنشاؤه لمرة واحدة إلى جهاز مصادق عليه مثل هاتفك الذكي.





الخبر السار لمستخدمي تويتر الذين يرغبون في الحصول على طريقة أكثر أمانًا لتسجيل الدخول إلى المنصة، أعلنت الشركة أنها ستبدأ الآن في دعم إمكانية تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح USB الآمنة، مثل Yubikey التي بدأت في الحصول على المزيد من الدعم من شركات مثل Mozilla.





لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها تويتر أنماط أخرى من الأمان للمساعدة في حماية حسابات مستخدميها. توفر تويتر أيضًا دعمًا لتطبيقات الطرف الثالث مثل Google Authenticator و Duo Mobile، ولكن الجانب الإيجابي لمفاتيح USB هو أنه حتى إذا لم يكن هاتفك متاحًا، فستظل قادرًا على تسجيل الدخول.

إذا كان هذا يبدو وكأنه شيء تريد الاستفادة منه، فانتقل إلى صفحة الدعم التابعة لشبكة تويتر حيث ستتمكن من العثور على الإرشادات حول كيفية إعداد هذه الميزة والتي تبدو عملية بسيطة وسهلة.