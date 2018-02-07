وزير شؤون مجلس النواب: برنامج الحكومة يصب في صالح المواطن
الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:20 م
داليا الحسين
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبرفقته جميع الوزراء يتجهون غدا إلى مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان الساعة 11 صباحًا، منوهًا أن البيان يشمل ملخص برنامج الحكومة، حيث سيتم استعراضه أمام أعضاء مجلس النواب.
وأضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية " صدى البلد "؛ مساء الإثنين، أن الحكومة تسعى للحصول على ثقة المجلس بشأن خطة الحكومة، لافتا إلى أن هناك لجنة ستدرس برنامج الحكومة وسوف يخضع للتصويت للحصول على الثقة خلال 10 أيام من وقت إلقاء البيان أمام البرلمان.
ولفت وزير شئون مجلس النواب إلى أن برنامج الحكومة مهتم بالمواطن المصري، مؤكدًا أن البرنامج يصب فى صالح المواطن سواء من ناحية التعليم أو الصحة أو الثقافة أى كل الجوانب التى نساعد على بناء الإنسان المصري.
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