وزير شؤون مجلس النواب: برنامج الحكومة يصب في صالح المواطن

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبرفقته جميع الوزراء يتجهون غدا إلى مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان الساعة 11 صباحًا، منوهًا أن البيان يشمل ملخص برنامج الحكومة، حيث سيتم استعراضه أمام أعضاء مجلس النواب.





وأضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية " صدى البلد "؛ مساء الإثنين، أن الحكومة تسعى للحصول على ثقة المجلس بشأن خطة الحكومة، لافتا إلى أن هناك لجنة ستدرس برنامج الحكومة وسوف يخضع للتصويت للحصول على الثقة خلال 10 أيام من وقت إلقاء البيان أمام البرلمان.



