وكيل البرلمان: رئيس الوزراء سييلقي خطابًا أمامنا غدًا.. وننتظر أداء مُرضي

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة غدًا أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بها ممثلي كل اللجان لمناقشة البيان ثم تخرج برأيها النهائي وترفعه لرئيس البرلمان.





وأشار "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أنه يتوقع أن المجلس سيوافق على بيان الحكومة، موضحًا أن الحكومة بذلت خلال الـ 20 يومًا الماضية مجهودا لإجراء تقييم للوضع والبناء عليه.



