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مواعيد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:36 م
مواعيد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم
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مني العوضي
 

أصبحت البرازيل خامس منتخب يتأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس العالم بعد الفوز المستحق على المكسيك بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور الستة عشر من المونديال.

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم حتى الآن:

أوروجواي × فرنسا: يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "نيجني نوفجورود".

البرازيل × (بلجيكا أو اليابان): يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كازان أرينا".

كرواتيا × روسيا: يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيشت".
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