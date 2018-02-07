مواعيد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم
الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:36 م
مني العوضي
أصبحت البرازيل خامس منتخب يتأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس العالم بعد الفوز المستحق على المكسيك بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور الستة عشر من المونديال.
فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم حتى الآن:
أوروجواي × فرنسا: يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "نيجني نوفجورود".
البرازيل × (بلجيكا أو اليابان): يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كازان أرينا".
كرواتيا × روسيا: يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيشت".
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