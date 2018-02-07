مواعيد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم





أصبحت البرازيل خامس منتخب يتأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس العالم بعد الفوز المستحق على المكسيك بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور الستة عشر من المونديال.





فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم حتى الآن:





أوروجواي × فرنسا: يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "نيجني نوفجورود".





البرازيل × (بلجيكا أو اليابان): يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كازان أرينا".





كرواتيا × روسيا: يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيشت".