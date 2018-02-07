موعد مباراة البرازيل المقبلة في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





تمكن منتخب البرازيل من التأهل للدور ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على المكسيك بهدفين دون رد في دور الستة عشر من المونديال.





سجل الهدف الأول لمنتخب السيليساو نيمار دا سيلفا في الدقيقة 51 بعد تميرية مساعدة من ويليان ثم تمكن روبرتو فيرمينو من إحراز الثاني في الدقيقة 88 من المباراة.





يلتقي منتخب البرازيل مع الفائز من لقاء بلجيكا واليابان، يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المواجهة المنتظرة على ملعب "كازان أرينا".





قدم منتخب البرازيل أداء جيد خلال الدور الأول من البطولة رغم البداية المتعثرة أمام سويسرا حيث تعادل معها بنتيجة 1-1، لكنه فاز على كوستاريكا وصربيا في آخر جولتين.





ومن المقرر، أن يتم نقل مباراة البرازيل مع الفائز من لقاء (بلجيكا واليابان) عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة، بجانب بعض القنوات الأخرى المجانية مثل "تي آر تي 1" التركية و"italia 1" الإيطالية.





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