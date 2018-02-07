قبل موقعة فرنسا وأوروجواي.. مفارقات المونديال أصدقاء الأمس أعداء اليوم

شهدت مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم في روسيا مفارقة جديدة هذا العام.





المفارقة الجديدة هي تحول أصدقاء الأمس إلى أعداء بعد وقوع منتخب أوروجواي في مواجهة منتخب فرنسا في دور الثمانية بمونديال روسيا.





وتقرر مواجهة منتخب فرنسا مع نظيره أوروجواي بعد تأهل الأول على حساب منتخب الأرجنتين، فيما تأهل الثاني على حساب منتخب البرتغال.





وتشهد مباراة أوروجواي وفرنسا مواجهة بين ثلاثي أتلتيكو مدريد جودين وخيمينيز لاعبي أوروجواي، وزميلهم بالفريق جريزمان الذي سيقود منتخب فرنسا ضد زملائه بنفس الفريق الإسباني.





وفي نفس المباراة أيضاً، تشهد مفارقة جديدة بطلها كافاني مهاجم أوروجواي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضد زميله مبابي بفريق باريس سان جيرمان ومهاجم منتخب فرنسا وصاحب الفضل في صعود الديوك إلى دور الثمانية على حساب راقصي التانجو بعد تسجيل هدفين.





ورفع مبابي زميله كافاني في باريس سان جيرمان رصيده إلى 3 أهداف ، بواقع هدفين في الأرجنتين وهدف في مرمى بيرو، وتحول اللاعب لحديث الصحف العالمية بعد موقعة الأرجنتين.



