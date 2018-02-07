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الاتحاد الأوروبى يهدد بفرض تعريفات جمركية بقيمة 300 مليار على السيارات الأمريكية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:48 م
الاتحاد الأوروبى يهدد بفرض تعريفات جمركية بقيمة 300 مليار على السيارات الأمريكية
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

هدّد الاتحاد الأوروبى بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار.

 

وفى رسالة موجهة إلى سلطات أمريكا الشمالية، اليوم حذّرت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة من أنّه إذا مانفّذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، فسيردّ التكتل بإجراءات مماثلة.

 

ووفقاً لشبكة هسبان تى فى، ذكر البيان أنّ هذه الإجراءات الثأرية قد تؤثر على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار، أي 19% من إجمالى الصادرات الأمريكية عام 2017.

 

كما أدانت المفوضية الأوروبية بأن التعريفات التي أثارتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخالف قواعد التجارة الدولية، وهى مثال آخر على انتهاك القانون الدولى من قبل واشنطن.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وبروكسل منذ فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية باهظة على واردات الصلب والألمونيوم لتشمل أوروبا وكندا وحلفاء أخرين، كما ردّ الاتحاد الأوروبى بإجراءات مماثلة.

 

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