877 مليون جنيه أجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم
الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:20 م
عبدالرحمن العويسي
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم "الأثنين" ، نحو 877.4 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 170 شركة، حيث أرتفع 62 شركة ،وأنخفض 62، وأستقرار 46 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 188.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19.6 ألف صفقة .
واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 865.6 مليون جنيه، في حين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 119.8 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 746.4 مليون جنيه.