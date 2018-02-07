877 مليون جنيه أجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم





بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم "الأثنين" ، نحو 877.4 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 170 شركة، حيث أرتفع 62 شركة ،وأنخفض 62، وأستقرار 46 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 188.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19.6 ألف صفقة .



