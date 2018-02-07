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متى تخرج مدير مكتب "السيسي" الجديد من الكلية الحربية؟

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:18 م
متى تخرج مدير مكتب السيسي الجديد من الكلية الحربية؟
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتولي اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد، ليخلف اللواء عباس كامل الذي عين رئيسًا للمخابرات العامة الأيام الماضية.

 

وكان اللواء محسن عبد النبي تخرج  من الكلية الحربية عام 1978، دفعة 71 حربية، وتولى جميع الوظائف القيادية فى سلاحه، حتى تم تعيينه فى منصب نائب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة منذ يناير 2012، ثم مديرا للشئون المعنوية منذ يناير 2014، حيث تم تعيينه اليوم مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.

المزيد عن: مكتب رئيس الجمهورية محسن عبد النبي عبد الفتاح سيسي الشؤون المعنوية للقوات المسلحة
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