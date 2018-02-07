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بنتلي تعلن موعد الكشف عن سيارتها الكوبيه الجديدة "بنتايجا"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:07 م
بنتلي تعلن موعد الكشف عن سيارتها الكوبيه الجديدة بنتايجا
بنتلي بنتايجا
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يبدو أن موضة سيارات الـ SUV الكوبيه ستطول بنتلي أيضًا في مجموعة فولكس واجن بعد أودي مع Q8، فقد كشف تقرير جديد أن الشركة تستعد في العام 2019 للكشف عن فئة كوبيه لبنتايجا والتي ستأتي بتصميم مختلف عن الحالي والذي سيكون بطابع رياضي.

كما كشف التقرير أنه من الممكن أن تكتسب فئة الكوبيه بمحرك W12 ثنائي التيربو بقوة 600 حصان و 663 رطل-قدم من عزم الدوران على أن تصل السرعة القصوى إلى 301 كم/س وأن تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.1 ثانية فقط. وستكون السيارة مخصصة لمنافسة لامبورغيني أوروس المزودة بمحرك بقوة 641 حصان.
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