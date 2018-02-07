بنتلي تعلن موعد الكشف عن سيارتها الكوبيه الجديدة "بنتايجا"

يبدو أن موضة سيارات الـ SUV الكوبيه ستطول بنتلي أيضًا في مجموعة فولكس واجن بعد أودي مع Q8، فقد كشف تقرير جديد أن الشركة تستعد في العام 2019 للكشف عن فئة كوبيه لبنتايجا والتي ستأتي بتصميم مختلف عن الحالي والذي سيكون بطابع رياضي.



