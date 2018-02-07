البرلمان العربي: نرفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، الشعب العربي لمقاطعة منتجات الدول التي اتخذت قرارا بنقل سفارتها للقدس.



وأكد "السلمي"، خلال مؤتمر صحفي للبرلمان العربي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، رفضه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.



وأشار إلى أنه لن يتم التنازل عن القدس ونرفض الخطوة الأمريكية.