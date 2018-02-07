خالد حمزة: 185 فدانًا لعمل توسعات إنشائية لجامعة الفيوم



جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الإفتتاحية للدورة الثالثة والثلاثون لإعداد المعلم الجامعي والتي تنظمها كلية التربية، بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث والدكتورة آمال ربيع عميد الكلية، والدكتور محمود حافظ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعددًا من المدرسين والمدرسين المساعدين المشاركين في الدورة التدريبية.



قال الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة خصص لها 185 فدانًا تتضمن 35 فدانًا لعمل توسعات إنشائية للجامعة و150 فدانًا تخصص للاستثمارات، وأن الجامعة تحرص على تذليل كافة العقبات ومعالجة كافة المشكلات التي تتعلق بتلك المنطقة الاستثمارية.كما قام بإلقاء الضوء على مشروعات جامعة الفيوم، التي تصل إلى 28 مشروعًا هندسيًا بقيمة مليار جنيه، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها البنية التحتية بالجامعة والتي تشمل زيادة القدرة الكهربائية التي تغذي الجامعة من 1.8 الى 8.6 ميجا.