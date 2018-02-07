مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله رفضًا لـ"صفقة القرن" الأمريكية

عبر مئات الفلسطينيين في تظاهرة اليوم الإثنين في مدينة رام الله عن الرفض ما يعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن" الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووصفوها بأنها منحازة لإسرائيل وتستهدف حقوقهم.

وجرت التظاهرة بدعوة من حركة "فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحملة شعبية أُطلقت أخيراً تحت اسم "الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن".

ورفع المتظاهرون على دوار "المنارة" الرئيسي وسط رام الله الأعلام الفلسطينية وصوراً لعباس، ورددوا شعارات مناهضة للإدارة الأمريكية وإسرائيل.

ورفعوا لافتات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تؤكد "رفض الشعب الفلسطيني للصفقة الأمريكية" وأي دور لواشنطن في عملية السلام.

وقال نائب رئيس فتح محمود العالول للمتظاهرين إن "التحالف الأمريكي مع إسرائيل لا يمكن أن يكون نتيجته تقديم أي تنازل من قبل القيادة الفلسطينية".

وأضاف العالول أن التظاهرة تعبير عن الرفض الشعبي الفلسطيني لصفقة القرن والتوحد في "مواجهة السياسية الأمريكية والإسرائيلية واستهدافها الحقوق التاريخية الفلسطينية".

وأكد متحدثون آخرون في التظاهرة "فشل" المساعي الأمريكية لتمرير صفقة القرن، ودعوا إلى وحدة فلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أكثر من عقد.