25 طفل استشهدوا برصاص الاحتلال خلال النصف الاول من العام الجاري

ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن "الأطفال_فلسطين"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 25 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، 21 منهم في قطاع غزة.





وأوضحت الحركة أن 18 طفلا استشهدوا خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية التي انطلقت في قطاع غزة في الثلاثين من مارس الماضي.





وأكدت أن جنود الاحتلال تعمدوا قتل الأطفال عبر استخدام الذخيرة الحية، فقد تبين حسب متابعاتها أن 21 طفلا من الـ25 استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي بصورة مباشرة، 11 منهم كانت إصاباتهم في الرأس والرقبة.





وشددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على أن تجاهل إسرائيل الكامل للمعايير الدولية يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.





وأشارت إلى حالة الطفل يوسف جاسر يوسف أبو جزر (15 عاما) من رفح جنوب القطاع، الذي أصيب بالرصاص الحي في التاسع والعشرين من شهر نيسان 2018 خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل في قطاع غزة، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة بعد أن أخذه جنود الاحتلال، ففي حين أعلنت سلطات الاحتلال وفاته متأثرا بإصابته دون تسليم جثمانه، لم يؤكد هذا الخبر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.





فيما يلي قائمة بأسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري حسب متابعات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال:





1- ياسر أمجد موسى أبو النجا (11 عاما) من خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي برأسه، في التاسع والعشرين من شهر حزيران 2018.





2- عبد الفتاح مصطفى محمد أبو عزوم (17 عاما) من حي الشابورة في رفح، استشهد جراء إصابته بشظايا قذائف مدفعية في رأسه، في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2018.





3- الهيثم محمد خليل الجمل (14 عاما) من رفح، جنوب قطاع غزة، واستشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه في الثامن من شهر حزيران 2018.





4- زكريا سيد مصطفى بشبش (14 عاما) من مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، واستشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في الظهر، في الثلاثين من شهر أيار 2018.





6- بلال بدير حسين الأشرم (17 عاما) من مخيم النصيرات في قطاع غزة، استشهد جراء إصابته بعيار حي في صدره، في الخامس عشر من أيار 2018.





7- طلال عادل إبراهيم مطر (16 عاما) من النصيرات في القطاع، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في الرابع عشر من أيار 2018.





8- وصال فضل عزات الشيخ خليل (14 عاما) من مخيم البريج في القطاع، استشهدت جراء إصابتها بعيار ناري حي في رأسها، في الرابع عشر من أيار 2018.





9- عز الدين موسى محمد السماك (13 عاما) من مخيم البريج في القطاع، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه، في الرابع عشر من أيار 2018.





10- سعيد محمد سعيد أبو الخير (15 عاما) من منطقة المشتل في غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في الرابع عشر من أيار 2018.





11- سعدي سعيد فهمي أبو صلاح (16 عاما) من بيت حانون شمال غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه، في الرابع عشر من شهر أيار 2018.





12- أحمد عادل موسى الشاعر (15 عاما) من خان يونس، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في الرابع عشر من شهر أيار 2018.





13- إبراهيم أحمد على الزرقه (17 عاما) من حي التفاح بقطاع غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في الرابع عشر من شهر أيار 2018.





14- جمال عبد الهادي محمد عفانة (15 عاما) من حي الشابورة برفح، استشهد جراء إصابته بقنبلة غاز في رأسه، في الثاني عشر من شهر أيار 2018.





15- عزام هلال رياض عويضة (15 عاما) من خان يونس، استشهد جراء إصابته بقنبلة غاز في رأسه، في الثامن والعشرين من نيسان 2018.





16- محمد إبراهيم أيوب أيوب (14 عاما) من مخيم جباليا شمال غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في العشرين من شهر نيسان 2018.





17- علاء الدين يحيى اسماعيل الزاملي (15 عاما) من حي الشابورة في رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في السادس من شهر نيسان 2018.





18- حسين محمد عدنان ماضي (13 عاما) من حي الشيخ رضوان في غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه، في السادس من شهر نيسان 2018.





19- إبراهيم صلاح إبراهيم أبو شعر (17 عاما) من حي الشابورة في رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في الثلاثين من شهر آذار 2018.





21- عبد الله أيمن سليم إرميلات (14 عاما) من رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه خلال محاولته اجتياز السياج الفاصل، في السابع عشر من شهر شباط 2018.





22- ليث هيثم فتحي أبو نعيم (16 عاما) من قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد جراء إصابته بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، في الثلاثين من شهر كانون الثاني 2018.





23- أمير عبد الحميد مساعد أبو مساعد (15 عاما) من غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في صدره، في الحادي عشر من شهر كانون الثاني 2018.





24- علي عمر نمر قينو (17 عاما) من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، استشهد جراء إصابته ناري حي في رأسه، في الحادي عشر من شهر كانون الثاني 2018.





ورأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال ماضية بتصعيدها وفي استخدام القوة المميتة والرصاص الحي ضد الأطفال الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر عليها، من خلال استهدافهم بشكل متعمد، مؤكدة أن السبب في ذلك يعود لانتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت.5- عدي أكرم محمد أبو خليل (15 عاما) من قرية عين سينيا بمحافظة رام الله والبيرة، الذي أصيب بعيار حي في بطنه في الخامس عشر من أيار 2018 واستشهدا متأثرا بإصابته في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.20- سالم محمد سليمان صباح (16 عاما) من رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه خلال محاولته اجتياز السياج الفاصل، في السابع عشر من شهر شباط 2018.25- مصعب فراس عبد الغافر التميمي (16 عاما) من قرية دير نظام بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في الثالث من شهر كانون الثاني 2018.