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وزير الشباب والرياضة: احتفالية 30 يونيو نظمت بشكل رائع ليناسب ذكراها (فيديو)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:31 ص
وزير الشباب والرياضة: احتفالية 30 يونيو نظمت بشكل رائع ليناسب ذكراها (فيديو)
وزير الرياضة
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ندى محمد
 
علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تنظيم الوزارة احتفالية فنية بمناسبة 30 يونيو، قائلا إن الاحتفالية بدأت بالطلائع للأقل من 18 عاما بحضور أولياء أمورهم في مسرح الوزارة، مشيرًا إلى وجود احتفالية أخرى في مركز شباب الجزيرة تخص شباب مصر كلهم ويوجد كثافة حضور كبير.

وأضاف، في تصريحات لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن الاحتفالية تم تنظيمها بشكل رائع يتناسب مع الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، موضحا أن المتابعة والمشاركة في الاحتفالية كانت من أماكن متفرقة.
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