تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (فيديو)

أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن الحالة المرورية تشهد استقرارا على الطرق والمحاور المختلفة بالجمهورية مع وجود أحجام حركة مرتفعة على الطريق الدائري القادم من أعلى الزراعي المتجه للسلام، لافتا إلى وجود حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي في منطقة أعلى الخصوص لها بعض التأثير.





وأوضح في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن منطقة أعلى البساتين والقادم من الجيزة متجه إلى القاهرة الجديدة يشهد كثافات مرتفعة، وطريق الإسماعيلية يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين بينما محور 26 يوليو يشهد الكثافات المرتفعة للقادم من أكتوبر وحتى ميدان لبنان وينصح باستخدام الطرق البديلة.





كما تابع أنه تم تكثيف الخدمات المرورية على الطرق لتسيير الحركة مع عودة المواطنين للعمل بعد فترة إجازة، فيما يتم توزيع منشورات بكيفية تفادي وقوع الحوادث.



