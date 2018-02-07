ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (فيديو)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:28 ص
تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (فيديو)
طباعة
ندى محمد
 
أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن الحالة المرورية تشهد استقرارا على الطرق والمحاور المختلفة بالجمهورية مع وجود أحجام حركة مرتفعة على الطريق الدائري القادم من أعلى الزراعي المتجه للسلام، لافتا إلى وجود حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي في منطقة أعلى الخصوص لها بعض التأثير.

وأوضح في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن منطقة أعلى البساتين والقادم من الجيزة متجه إلى القاهرة الجديدة يشهد كثافات مرتفعة، وطريق الإسماعيلية يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين بينما محور 26 يوليو يشهد الكثافات المرتفعة للقادم من أكتوبر وحتى ميدان لبنان وينصح باستخدام الطرق البديلة.

كما تابع أنه تم تكثيف الخدمات المرورية على الطرق لتسيير الحركة مع عودة المواطنين للعمل بعد فترة إجازة، فيما يتم توزيع منشورات بكيفية تفادي وقوع الحوادث.

المزيد عن: الطريق الدائري الرائد محمد الشربيني الحالة المرورية الإدارة العامة للمرور
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 10:40:04 AM