الطالع الفلكى الإثنين 2/7/2018..تأثير وَاسِع!





**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى السّابعة و31 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السّابعة و37 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





*اليوم 25 بَؤونَة قبطى، 2 تَمّوز رُومى، 18 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -فيها إيه الشّنطة دِى؟ (لأ دى شويّة سيناريوهات)-إنتا مُؤلف سِيمَا ؟(أيوه يا أستاذ) -كتكو نيلة فأفلامكو.(سميرغانم من فيلم أرباب سوابق-1988)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النّوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك والنص المكتوب فى سيناريو الفيلم السينمائى، بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك شخبطة وفيلمك مُجرّد إسكتشات مُبْهَمَة.





برج الدلو يعنى ناقل الماء/الناس من مكان لمكان وعددهم كبير كالتلاميذ من الجهل للعلم ، كالركاب من مكان لآخر، كالمشاهدين من الكآبة للمتعة والتسلية لذا كانت أفلام السينما ذات تأثير واسع على جماهير الناس.





الزيارات الإجتماعيّة وصِلَة الرّحِمْ والتضحية بوقتك لأجل زيارة وإسعاد أفراد عائلتك كباراً وصغاراً ، زيارة محلات التسوّق العملاقة والمكتبات ، أعمال فنيّة جديدة إن كُنتَ مُمتَهِناً لأحدها كلها أنشطة مُعضّدَة بوجود القمرفى برج الدّلو ، الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة هى الهالة الأثيريّة غيرالمرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مفيد لرفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك من بين المجاميع الغفيرة ، حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وفترة حلول القمر فى الدلو مُنَاسِب لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى، مع التنبيه بعدم إعطاء غريب معلومات عن نفسك من أول لقاء مهما بَدَا جذّاباً.





*الطّالع الأسبُوعى من 2 يوليو - 8 يوليو ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحمل: البدايات الجديدة لايُوجد وقت مُحدّد لها ورُبّما وجدت نفسك على أول الطريق فى علاقة تعارف بقصد الزواج ، أو الإنتقال لعتبة سكن جديدة أو مكتب جديد أو مدينة جديدة ، إحرص على تقديم الصدقة لمُحتاج إبتهاجاً ببداية جديدة.

برج الثور: مع إستمرار حالة عدم التركيز على مواليد الثور التمسّك بأداء الأعمال النمطية الروتينية التى لاتحتاج لتركيز ذهنى لتلافى أخطاء العمل ، جبهة الصحة ليس مجال للإستهتار واستشارة الطبيب ضرورة قصوى عند الشعور بالتعب.





برج الجوزاء: إنتبه لنزاعات الشراكات التجارية أولمُشاجرات الزحام والتى قد لاتنتهى أثرها فى مكانها ووقتها ، الإبتعاد عن الدّهماء أو أماكن الإزدحام يوفر لك ولأسرتك مناخ نظيف للإستجمام ، وتحديد مهمّة عمل الشركاء بوضوح يوفر النزاعات ، أو إبتعد عن شركاء عمل لاتنسجم معهم.

برج السّرطان: تجدد لعلاقة صداقة قديمة أو تواصل مع ذوى رحمك بعد طول إنقطاع ، مقابلة مع مدرّسك القديم بالمدرسة أو الجامعة أو مديرك القديم بالعمل ، إن كنت مطلقاً فعودة المياه لمجاريها وارد بشدّة.





برج الأسد: هذا الأسبوع قد يُمثّل نهاية سدادك لأقساط قروض بنكية عانيت منها لفترة طويلة ، قم بسداد قروضك وأقساطك بشكل نهائى ولو تبقت ذيول للأقساط فقم بالإستدانة من شقيقك أو والدك لتُنهى صداع مُزمن ، كما أن تسوية خصومة أو نزاع قديم خارج جدران المحاكم وارد أيضاً بعد أن تُبادر بالخطوة الأولى.





برج العذراء: أحد المُقربين قد يكون الناصح المفيد للإختيار والإستماع له وإعمال العقل والمنطق مفتاح الإختيار الصحيح ،العزّاب قد لاتحالفهم فرصة جلسة التعارف والسبب ضغوط العمل وربما اضطرو لتأجيل تلك الجلسة لفرصة أخرى.





برج الميزان: قد تظهر فرصة لربح لكن باستعمال طرق مُختصرة أوعلى حساب جودة العمل وعلى مواليد الميزان الإبتعاد تماماً عن هذه الأنواع من الفرص المشبوهة والمُؤذية على المدى البعيد والمؤثرة على سمعة مهارتهم فى العمل.

برج العقرب: الحياة تسير بسلاسة ونعومة خصوصاً على جبهة المنزل ، تُمارس هواياتك التى تُشعرك بالحيويّة والشباب ورُبّما زاد رصيد مُقتنيات هوايتك كانت طوابع كتب عملات أو مجلات قديمة ، بنهاية الأسبوع فنفقات التسوّق واردة للغاية.





برج القوس: مكاسب غير منتظرة بشكل مفاجئ لكنك تُدرك أنها ستذهب لمريض أو لمحتاج أو للمساعدة فى تجهيز عروس ، لاتتحسّر على فعل الخير أو تفكر فى نفقات الترفيه فالدواء للمريض أو تجهيز العروس يكسبك راحة نفسية لا تقدّر بثمن.





برج الجدى: السرعة والنشاط والكفاءة سبب لطفرة فى تقدّمك الوظيفى وهو علامة هذا الأسبوع الواضحة الواردة لك ، مع إرتفاع ثقتك بنفسك تأكد أن سرعة إنجاز عملك ليست على حساب الجودة وتأكد من فحص عملك أكثر من مرّة.





برج الدّلو: فى العمل أو العائلة فالناس تنظر لك على أنك المُعلم وهم التلاميذ بشكل لاواعى ، عليك الإنتباه فتصرفاتك تكون قدوة دون أن تشعر لأطفالك أو للمراهقين من عائلتك أو لموظفيك فى العمل ، إن كنت مُدرّساً أو مُؤلفاً فتوقع طفرة فى عملك.





برج الحُوت: بغض النظر عن سلاسة ونعومة جبهة العمل فالتشتت الذهنى وضعف الذاكرة وارد بشدة وغالباً الطعام غير المتوازن مع المجهود المتواصل سبب رئيسى لحالة النسيان هذه ، تناول أقراص المعادن والفيتامينات والنوم المُبكر أهم النصائح لمواليد الحُوت لهذا الأسبوع.



