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توقيت مباراة بلجيكا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:11 ص
توقيت مباراة بلجيكا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب بلجيكا أول المجموعة السابعة، مع اليابان ثاني المجموعة الثامنة في مباراة من العيار الثقيل، وذلك يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

وتقام المباراة يوم الاثنين والموافق 2 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتصدر منتخب بلجيكا صدارة المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط بعد الفوز على جميع منتخبات المجموعة، أما المنتخب الياباني احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة بلجيكا واليابان عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1"

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.
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