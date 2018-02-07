فرستابن يسعد هولندا الغائبة عن المونديال

عبر ماكس فرستابن عن امتنانه لدعم نحو 20 ألف مشجع تزينوا باللون البرتقالي بعدما قاد فريقه رد بول للفوز لأول مرة بسباق جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد محققا انتصاره الأول هذا الموسم.

وقال السائق الهولندي البالغ عمره 20 عاما "لا نشارك في كأس العالم (لكرة القدم) بالطبع لذا كان من الأسهل حضورهم إلى هنا لتشجيعي لكن بشكل عام إنه جمهور عظيم".

وأضاف "كان من الرائع رؤية اللون البرتقالي بهذا الحجم الكبير والفوز بالسباق وسط هذا الحضور أمر مذهل خاصة أننا في النمسا التي تبعد عشر ساعات أو 11 ساعة عن هولندا لذا كان من الرائع حضورهم إلى هنا".

وهذا الانتصار في حلبة رد بول هو الرابع في مسيرة فرستابن وتحقق في ظروف تشبه فوزه الأول في إسبانيا 2016 مع تعثر مرسيدس حامل اللقب.

ففي برشلونة قبل عامين استغل فرستابن اصطدام ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون ونيكو روزبرج أما يوم الأحد فقد انسحب هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس بسبب مشاكل ميكانيكية وانتهز السائق الهولندي الفرصة لينتزع الفوز وسط حفاوة كبيرة من مشجعيه.

وتابع "يمكنني أن أرى سحابة برتقالية. أراهم يشجعونني بحماس وهذا جيد بشكل كاف. اعتقد أنه أحد أجمل السباقات التي خضتها وأنا سعيد جدا".