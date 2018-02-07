سبوتيفي تطلق نسخة لايت مخففة من تطبيقها على أندرويد

تقريبًا منذ أقل من عام لمسنا توجّهًا من قبل الشركات صاحبة التطبيقات الشائعة، على إطلاق نسخة مخففة لتطبيقاتها هذه، والقادمة بنفس الإسم ولكن مع كلمة لايت “Lite”، للاستدلال على أنها نسخة خفيفة، وعلى سبيل المثال هناك فيسبوك لايت وماسنجر لايت وسكايب لايت ومؤخرًا إنستقرام لايت، وأحدث شركة تنضم لهذه القائمة هي .





حيث أعلنت شركة سبوتيفي Spotify عن إتاحتها للنسخة الخفيفة من تطبيقها الرئيسي على متجر جوجل بلاي، ولكن للأسف الشديد الكثير من المميزات المهمة والرئيسية الموجودة في التطبيق الأصلي مفقودة هنا، وإليكم مراجعة بسيطة لما هو قادم معه:





من الوهلة الأولى بدت واجهة Spotify Lite واعدة، كونها مشابهو إلى حد كبير لواجهة التطبيق الرئيسي، كذلك حجم التطبيق فقد أتى بسعة 15 ميغابايت، على أن يكون حجم التطبيق الرئيسي 100 ميغابايت، ومع ذلك هناك أسباب قليلة لتخفيض الحجم بنسبة 85٪.





أولاً ، لا يوجد ميزة التشغيل دون اتصال، ولسبب ما هذه الميزة بالذات ما جعل من هذه التطبيقات تظهر على السطح، حيث الهدف الكامل لها هو حفظ البيانات، ميزة أخرى مفقودة وهي تشغيل الجودة العالية، لكن هذا أمر مفهوم على الأقل في ضوء الهدف، وليس هذا فحسب حيث هناك أيضًا خيار Spotify Connect الذي يسمح بتدفق الصوت بسهولة من أجهزة الصوت اللاسلكية فهو مفقود أيضًا.



