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اندلاع حريق هائل في أحد مولات جدة (صور)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:50 ص
اندلاع حريق هائل في أحد مولات جدة (صور)
حريق
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الفجر السعودي
 

باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الاثنين، حريقًا ضخمًا اندلع في "الصيرفي مول" بجدة، قبل أن تنجح الفرق في السيطرة عليه.

 

وقال عبدالله الغامدي، أحد المسؤولين بالمول، في تصريحات صحفية، إن الحريق اندلع عند السادسة والنصف من صباح اليوم؛ حيث كان في مستودع الدانوب الخاص للخزانات التابعة للمخبز.

 

ووصف الغامدي الحريق بأنه "هائل"، مؤكدًا في الوقت نفسه نجاح قوات الدفاع المدني في السيطرة عليه بالكامل.

اندلاع حريق هائل في أحد مولات جدة (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولات جدة (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولات جدة (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولات جدة (صور)
المزيد عن: حريق هائل جدة اندلاع السعودية أحد مولات جدة
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