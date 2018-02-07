تعرف على المهن والشروط للعمل بالخليج براتب 10 آلاف جنيه





تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين ولمدة 4 أيام، قبول طلبات 100 راغب في العمل علي مهنة سائق مركبة خفيفة، ومعدلات ثقيلة للعمل لدي شركة للتجارة والمقاولات، بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلي 10 آلاف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات الداخلية من وإلي العمل، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.





وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن المهن المطلوبة سائق مركبة خفيفة الخبرة 3 سنوات فأكثر والسن من 25 إلي 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 6 آلاف إلي 8 آلاف جنيه مصري تقريبا.





كما تطلب الشركة سائق معدات ثقيلة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلي 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 8 ألاف إلي 10 ألاف جنيه مصري تقريبا.





وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات الخبرة، وصورة شخصية ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، ومن المقرر أن تجري الاختبارات الشخصية في نفس يوم تقديم الطلبات .





وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .



