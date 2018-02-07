بلجيكا "المتوهجة" تتحدى الساموراي الياباني في كأس العالم





يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره اليابان في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد "روستوف أرينا"، ضمن منافسات دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم روسيا 2018.





يسعى منتخب بلجيكا إلى مواصلة عروضة الرائعة في البطولة واستكمال مشواره المميز بعدما حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات آملا في الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.





ويعول الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي على تألق كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى وهازارد صانع ألعاب تشيلسى الإنجليزى بجانب الحارس كورتوا المحترف فى نادى تشيلسى الإنجليزى، لقيادة الفريق إلى الفوز في لقاء اليوم.





وعلى الجانب الأخر يبحث المنتخب الياباني عن إنجاز تاريخي وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تأهل لدور الـ16 بفضل قاعدة اللعب النظيف على حساب منتخب السنغال بالمجموعة الثامنة.





ويتسلح منتخب اليابان بالتنظيم الجيد داخل أرض الملعب، وبجانب الثلاثي شينجى كاجاوا ويويا أوساكو، وكيسوكى هوندا من أجل الأطاحة بنظيره بلجيكا.





يذكر أن صعد منتخب بلجيكا لدور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما لعب الحظ دوره مع منتخب اليابان الذى احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، بعدما استفاد من قاعدة احتساب "اللعب النظيف" حيث حصل لاعبوه على 4 بطاقات صفراء بينما حصل لاعبو منتخب السنغال على 6 بطاقات صفراء.