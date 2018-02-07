ماريتا عاصي الحلاني: أحب هذين النوعين من الطعام المصري (فيديو)
الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:58 ص
نعيم يوسف
قالت الفنانة ماريتا ابنة المطرب عاصي الحلاني، إنها تحب الطعام المصري كثيرًا، معقبة: "بحب الملوخية والحمام".
وأشارت "الحلاني"، في لقاء مع برنامج "عين" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن المصريين يطبخون الملوخية بطريقة مختلفة وتحبها كثيرًا.
ولفتت إلى أنها تناولت في مصر المشاوي والأرز، ودائمًا عندما تأتي إلى مصر تتناول الملوخية والحمام.
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