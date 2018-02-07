داليتش: مباراتنا أمام روسيا ستكون متقاربة

صرح زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا عقب الفوز على الدنمارك بركلات الترجيح في دور الستة عشر لكأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بأن مباراتهم المقبلة في دور الثمانية أمام روسيا ستكون متقاربة.

وقال داليتش في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "تهانيّ للاعبين على التأهل. كانت مباراة صعبة، لقد استقبلنا هدفا مبكرا ثم تعادلنا، صنعنا عدة فرص ولكن بقينا ثابتين حتى بعد إهدار مودريتش لركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة. في كرة القدم يجب أن تستحق الحظ بفضل العمل المتواصل والجهد الكبير دوما. الآن نريد التنفس وتذكر هذه اللحظات الجميلة قبل أن نذهب لمواجهة روسيا في ربع النهائي. ستكون مباراة كبيرة ويجب أن نكون ثابتين بشكل أكبر، وعلينا أن نلعب بشكل أفضل".

واختتم داليتش تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لعبنا بشكل جيد، وفزنا بكل مباريتنا في المجموعة. أنا متأكد أن المباراة المقبلة ستكون متقاربة. لم نلعب اليوم مثلما لعبنا في الدور الأول، ولكن كما تعرف النجوم والأسماء الكبيرة لا تفوز وحدها، ولكن الفرق والعمل والجهد الجماعي. الحارس دانييل سوباسيتش كان عند حسن الظن به، عندما كنا سنخرج أعادنا للمنافسة وساعدنا على الفوز. عندما تحقق الانتصار تعرف أن عليك أن تستمر بالقتال وتنتقل للمرحلة المقبلة ولا تنظر كثيراً للوراء".