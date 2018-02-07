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مفاجأة سارة لعشاق المسلسل الكوميدي "GLOW"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:23 ص
مفاجأة سارة لعشاق المسلسل الكوميدي GLOW
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بدأت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية في التحضير للموسم الثالث من المسلسل الكوميدي GLOW، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني الذي تم عرضه في  29 يونيو الماضي. 


أحداث المسلسل مستوحاة من وقائع حقيقية عن دوري المصارعة النسائية فى ثمانينيات القرن الماضي، حيث يرصد المسلسل حياة روث وهى ممثلة سابقة تجد طريقها نحو دورى المصارعة النسائية فى لوس أنجلوس وتبدأ من هناك قصتها.


 "GLOW"من تأليف الكاتبتين جينجى كوهان وليز فلايف، وتقوم ببطولته أليسون برى أليسون برى وبجانبها سيتواجد كل من بريت بارون، وكيم جيتوود، وريبيكا جونسون.


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