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12 لاعبا في قائمة بطا بدوري القسم الثالث

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:15 ص
12 لاعبا في قائمة بطا بدوري القسم الثالث
مظاليم
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مصطفى الجندي
 

 

 

شهدت قائمة فريق مركز شباب بطا قيد 12 لاعبا، استعداداً للموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثالث.

 

وقام الفريق بقيد كل من رمضان أبوجبل وأحمد هلول ومحمد طه حسن وأحمد راضي ومحمد صبحي وأحمد خنفس ومحمد صبري وشريف عبد الغني إيفا وسامح عيسي و محمد عبدالرحمن "أكوتي" وعمر مرزوق ومحمد محي.

 

وتعاقد بطا مؤخرا مع الخماسي عمر فاران ووليد وهب ومصطفي الأشقر وهشام بكر وربيع طنطاوي.

 

ويقود بطا جهازا فنيا يضم باسم عبدالستار مدير فني ومحمد عابدين مدرب عام وإسلام الصعيدي مدرب وشادي هشام مخطط أحمال ومحمود ممدوح مدرب حراس مرمى وأحمد سعيد مدير إداري وشئون اللاعبين ووفائي فريد علاج طبيعي.

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