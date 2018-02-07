الشحات عن قرار استبعاده من المونديال: "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"

أكد حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، أنه استفاد من العديد من المدربين، ولكن يبقي إيهاب جلال هو "الأب الروحي" له وأكثر من طور مستواه.

وقال جلال خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "مدربي في العين الإماراتي "زوران" يشبه كثيراً إيهاب جلال في العديد من النقاط الفنية والأساليب".

وأضاف: "مؤمن سليمان وعماد سليمان يشبهان إيهاب جلال في الأسلوب الهجومي، وقد استفدت منه كثيراً".

وواصل: "مؤمن سليمان كان السبب وراء انتقالي من الدفاع فقط إلي الدفاع والهجوم".

وتابع: "خسرنا المباراة الودية أمام البرتغال بعد الدقيقة 90، ثم خسرنا من أوروجواي في المونديال عند الدقيقة 90 وهذه مشكلة كان يحب معالجتها بعدم الاكتفاء بالدفاع".

وأكمل: "لاحظت أن أسلوب هيكتور كوبر دفاعي بصورة دائمة، وهو يحب اللاعبين الجيدين دفاعيًا".

وكشف بقوله: "كنت على استعداد لتطبيق أسلوب كوبر "الدفاعي" من أجل المشاركة في المونديال مع منتخب مصر".

وأردف: "من الطبيعي أن يحزن أي لاعب من عدم المشاركة في المونديال وتمثيل منتخب بلاده، ولكن عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم".

وأشار بقوله: "محمود فايز هو الوحيد الذي اتصل بي بعد إعلان القائمة النهائية المشاركة بالمونديال ليواسيني".

وأتم: "سعيد لتألق زميلي بالعين ماركوس بيرج مع منتخب بلاده السويد وهو "فرود" ممتاز ومجتهد جداً".