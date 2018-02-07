محمد العرابي: تواجد الإخوان بالحكم كان أحد عوامل انتشار الفوضى



وأضاف "العرابي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الأحد، أنه كان مكتوب لهذه المنطقة أن تغرق في الفوضى، وتواجد الإخوان بالحكم كان أحد العوامل التي تؤدي لانتشار الفوضى، وأن تستمر المنطقة كذلك السنوات المقبلة.



وتابع عضو مجلس النواب، أن تواجد الإخوان كان يخدم أجندة الغرب وأن تسلم المنطقة بما يعرف بـ"الإسلام السياسي"، موضحا أن وزارة الخارجية المصرية لم تنجرف إلى توجهاتهم بشكل يؤدي إلى ضرر المصالح المصرية.

قال السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، وزير الخارجية الأسبق، إن رفض الدول الكبرى لما حدث في 30 يونيو ليس دعما للديمقراطية، ولكن بسبب المصالح المشتركة مع جماعة الإخوان الإرهابية.