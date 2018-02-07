نجل مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح يطالب برحيل اتحاد الكرة

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن التغريدة التي كتبها نجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح تشير إلى رغبته في رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال كريم عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على شاشة "الأولى": " محمد صلاح أشار في تغريدته إلى أن تغيير واحد لا يكفي وإنما لابد من حدوث تغيير جديد".

وأضاف: " محمد صلاح يريد تغيير منظومة الرياضة في مصر ويرغب في رحيل اتحاد الكرة بعد فشل المنتخب بالمونديال وخروجه من الدور الأول عقب الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية".

يذكر أن محمد صلاح دخل في خلاف شديد مع اتحاد الكرة قبل انطلاق مونديال روسيا بسبب استغلال صوره على طائرة المنتخب رغم اختلاف الرعاية عن الشركات التي تعاقد معها نجم ليفربول.



