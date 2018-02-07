بماذا علقت أحلام على هطول المطر أثناء حفلها في مهرجان موازين بالمغرب (فيديو)





شاركت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد لها أثناء حفلها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب.





وعلقت أحلام، على الفيديو قائلة: "أحببتكم فغمرتوني بمحبتكم بالرغم من المطر، شكرًا أهلي أهل المغرب العظيم شكرًا".





ولاقى الفيديو إعجاب جمهور أحلام، كما شاركوا المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.







