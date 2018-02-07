بماذا علقت أحلام على هطول المطر أثناء حفلها في مهرجان موازين بالمغرب (فيديو)
الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:51 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد لها أثناء حفلها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب.
وعلقت أحلام، على الفيديو قائلة: "أحببتكم فغمرتوني بمحبتكم بالرغم من المطر، شكرًا أهلي أهل المغرب العظيم شكرًا".
ولاقى الفيديو إعجاب جمهور أحلام، كما شاركوا المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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