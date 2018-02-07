ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بماذا علقت أحلام على هطول المطر أثناء حفلها في مهرجان موازين بالمغرب (فيديو)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:51 ص
بماذا علقت أحلام على هطول المطر أثناء حفلها في مهرجان موازين بالمغرب (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

شاركت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"  فيديو جديد لها أثناء حفلها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب.

وعلقت أحلام، على الفيديو قائلة: "أحببتكم فغمرتوني بمحبتكم بالرغم من المطر، شكرًا أهلي أهل المغرب العظيم شكرًا".

ولاقى الفيديو إعجاب جمهور أحلام، كما شاركوا المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. 


المزيد عن: نجوم الفن مهرجان موازين مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما المغرب الفجر الفني احلام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 1:20:04 AM