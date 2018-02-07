تلا يفوز على أكاديمية ميلانو وديا

حقق فريق مركز شباب تلا فوزا وديا، على حساب فريق أكاديمية ميلانو خلال المباراة التي أقيمت على ملعب تلا استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وسجل أهداف تلا سعد البوصيلي 3 أهداف، وسعيد النيداني، وأحمد جمال الوافد الجديد على سبيل الإعارة من بتروجت، ومحمد جمال.

ومن المقرر أن يلعب تلا عصر الثلاثاء المقبل أمام فريق سبورتنيج، والخميس مع جمهورية شبين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.