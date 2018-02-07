حسين الشحات يفجر مفاجأة مدوية عن معسكر المنتخب قبل المونديال

أكد حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، أنه كان يتمنى التواجد في مونديال روسيا 2018 مع المنتخب المصري، لكن لم يحدث نصيب.

وقال الشحات في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "المشاركة في كأس العالم هو حلم للجميع".

وأضاف: "تعرضت للإصابة مع نادي العين الإماراتي قبل 3 أيام فقط من استدعائي للمنتخب خلال مواجهتي منتخب مصر ضد البرتغال واليونان".

وواصل: "تحاملت على نفسي رغم الإصابة خلال مواجهة مصر واليونان، وتعرضت لكدمة خلال المباراة أدت لتجدد الإصابة، لكني أكملتها للنهاية".

وتابع: "حصلت على فرصة المشاركة ولكني لم أكن متعافيًا بالصورة الكاملة".

واستطرد: "هيكتور كوبر كان يقول لنا خلال المعسكر أن هذه هي الفرصة الوحيدة، نظرًا لضيق الوقت قبل كأس العالم".

وأكمل: "تم طلب إثبات قيد مني من قبل اتحاد الكرة للمشاركة مع المنتخب في مونديال روسيا 2018، وأرسلت أخي بالفعل بإثبات القيد. للإتحاد، ومع ذلك لم ألبث أن فوجئت بعدم إدراج اسمي ضمن قائمة المنتخب للمونديال".

وكشف: "فوجئت بعدم توجيه الدعوة لي للإنضمام إلي المنتخب قبل مباراة الكويت، رغم تألقي مع العين".

وأوضح: "الجهاز الفني تواصل معي وهنأني بعد حصولي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي".

وأشار بقوله: "مباراة مصر واليونان ضمت عناصر لم تشارك مع بعضها من قبل، ولم يكن بينها تجانس".

واستنكر بقوله: " تعرضت للظلم، لأن الجهاز الفني للمنتخب لم يشركني سوى في شوط واحد أمام منتخب اليونان، وهذا لم يظهر إمكانياتي".

وعن النجم الدولي محمد صلاح قال: "محمد صلاح نجم كبير وهو فخر لمصر، ومتواضع للغاية ويتحدث مع الجميع، ودائماً ما يكون له دور في توجيه وتحفيز اللاعبين لتحقيق الأفضل".

وأردف: "حراس مرمي منتخب مصر كانوا يدًا واحدة مع بعضهم، ولم يكن أحدهم يريد المشاركة علي حساب الآخر، بل كانوا متعاونين".