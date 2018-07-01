أبرز أخبار التوك شو الأحد 1/7/2018: موعد إعلان حركة المحافظين ومفاجأة حول الحكومة
الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:43 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد - جهاد جمال - هدى عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
برلماني: مجلس النواب عليه تشكيل حكومة جديدة في هذه الحالة
قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وهذا البرنامج قابل للرفض او القبول بشكل كامل ولا يمكن التعديل فيه، متابعا أنه في حالة الرفض سيكون على البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال فشل البرلمان سيتم حله.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
برلماني: مجلس النواب عليه تشكيل حكومة جديدة في هذه الحالة
قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وهذا البرنامج قابل للرفض او القبول بشكل كامل ولا يمكن التعديل فيه، متابعا أنه في حالة الرفض سيكون على البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال فشل البرلمان سيتم حله.
الغباري: الشعب أدرك خطورة حكم الإخوان ولفظهم في 30 يونيو (فيديو)
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مصير مصر كان على وشك الضياع في عهد حكم الإخوان، ولكن الجيش والشعب المصري انقذوا البلاد بواسطة ثورة 30 يونيو، متابعا أن الشعب وجد الفتنة تزرع بين صفوفه ويتم تغذية الفكر المتطرف مما دفعه للخروج ضد الجماعة.
مصطفى السيد: بدء تطبيق علاج السرطان بالذهب قريبًا (فيديو)
أكد العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا، متوقعًا أن يتم بدء تطبيق هذا العلاج على الإنسان قريبًا، موضحًا أنه تم إرسال تقارير حول هذا العلاج لوزارة الصحة ومجلس النواب للعمل على بدء تطبيقه قريبًا.
خبير اقتصادي: البرلمان كلما وجد الحكومة مزنوقة يفرض ضرائب إضافية
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "البرلمان كلما وجد الحكومة مزنوقة يقوم بفرض ضرائب إضافية"، مشددًا على أنه من حق المواطن المصري أن يعيش حياة جيدة.
نقيب الفلاحين يحذر من كارثية دخول مصر عهد استيراد الأرز
قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في استيراد الأرز من الخارج.
"التضامن": أقل معاش في مصر يبلغ 750 جنيهًا
قال محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن أقل معاش في مصر اليوم يبلغ 750 جنيها، لافتا إلى أن 3 مليون من أصحاب المعاشات سيزيد المبالغ التى يتقاضوها بنسبة 23%.
"السجيني": إعلان حركة المحافظين غدًا.. و"مدبولي" سيلقي بيانًا أمام البرلمان الثلاثاء
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مصير مصر كان على وشك الضياع في عهد حكم الإخوان، ولكن الجيش والشعب المصري انقذوا البلاد بواسطة ثورة 30 يونيو، متابعا أن الشعب وجد الفتنة تزرع بين صفوفه ويتم تغذية الفكر المتطرف مما دفعه للخروج ضد الجماعة.
مصطفى السيد: بدء تطبيق علاج السرطان بالذهب قريبًا (فيديو)
أكد العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا، متوقعًا أن يتم بدء تطبيق هذا العلاج على الإنسان قريبًا، موضحًا أنه تم إرسال تقارير حول هذا العلاج لوزارة الصحة ومجلس النواب للعمل على بدء تطبيقه قريبًا.
خبير اقتصادي: البرلمان كلما وجد الحكومة مزنوقة يفرض ضرائب إضافية
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "البرلمان كلما وجد الحكومة مزنوقة يقوم بفرض ضرائب إضافية"، مشددًا على أنه من حق المواطن المصري أن يعيش حياة جيدة.
نقيب الفلاحين يحذر من كارثية دخول مصر عهد استيراد الأرز
قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في استيراد الأرز من الخارج.
"التضامن": أقل معاش في مصر يبلغ 750 جنيهًا
قال محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن أقل معاش في مصر اليوم يبلغ 750 جنيها، لافتا إلى أن 3 مليون من أصحاب المعاشات سيزيد المبالغ التى يتقاضوها بنسبة 23%.
"السجيني": إعلان حركة المحافظين غدًا.. و"مدبولي" سيلقي بيانًا أمام البرلمان الثلاثاء
قال الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، على حسب توقعاته، موضحًا أن المعلومات المؤكدة تخرج من الرئاسة.
وزير المالية يكشف أهم ما يميز الموازنة الجديدة
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهم ما يميز الموازنة الجديدة عن غيرها، قائلًا إنها تعمل على تحقيق فائض أولي، وتخفيض معدل العجز الكلي، وزيادة كبيرة في بند الأجور؛ حتى يتم تعويض العاملين بالدولة عن الإجراءات الاقتصادية.
رضا حجازي: الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي بلا "لجان أكابر"
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي بلا تسريب، بلا غش جماعي، وبلا لجان أكابر، معقبًا: "صفحة شاومينج هذا العام كانت تقوم بتنزيل امتحانات مفبركة على صفحات الغش في ليلة الامتحانات".
برلماني: "ربنا يصبر الشعب على الحكومة ومجلس النواب"
قال النائب أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب، إنه كان من الأولى ألا تباشر هذه الحكومة عملها قبل أن تحوز ثقة المجلس قائلًا: "لسوء الحظ موافقة مجلس النواب مضمونة بالنسبة للحكومة مقدمًا، ومبروك عليهم موافقة الأغلبية من قبل مناقشة البرنامج، وربنا يصبر الشعب على الحكومة والبرلمان".
وزير المالية: الحكومة توجه عناية أكبر لملف الثقافة في الموازنة الحالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن سيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والرواتب في مجال الصحة، بالإضاغة إلى توجيه عناية أكبر لملف الثقافة في الموازنة الحالية.
شيخ يبتهل داخل المسجد على لحن "يا مسهرني" (فيديو)
تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو لشيخ يبتهل لله داخل المسجد بلحن أغنية يا مسهرني لأم كلثوم.
بعد وفاة نجله بسبب لعبة "مملكة السحر".. والد الطفل يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
قال سعد الأحمري، والد الطفل السعودي المنتحر ببرنامج "مملكة السحر"، إن نجله مات بسبب لعبة مملكة السحر، وليس بسبب لعبة الحوت الأزرق مثلما يُقال، لافتًا إلى أن اللعبة تقوم على تدمير نفسية الطفل بشكل كامل، معقبًا: "تقمصت شخصية إبني وقمت باللعب، ولم أتحمل اللعب 7 دقائق".
وزير المالية يكشف أهم ما يميز الموازنة الجديدة
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهم ما يميز الموازنة الجديدة عن غيرها، قائلًا إنها تعمل على تحقيق فائض أولي، وتخفيض معدل العجز الكلي، وزيادة كبيرة في بند الأجور؛ حتى يتم تعويض العاملين بالدولة عن الإجراءات الاقتصادية.
رضا حجازي: الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي بلا "لجان أكابر"
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي بلا تسريب، بلا غش جماعي، وبلا لجان أكابر، معقبًا: "صفحة شاومينج هذا العام كانت تقوم بتنزيل امتحانات مفبركة على صفحات الغش في ليلة الامتحانات".
برلماني: "ربنا يصبر الشعب على الحكومة ومجلس النواب"
قال النائب أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب، إنه كان من الأولى ألا تباشر هذه الحكومة عملها قبل أن تحوز ثقة المجلس قائلًا: "لسوء الحظ موافقة مجلس النواب مضمونة بالنسبة للحكومة مقدمًا، ومبروك عليهم موافقة الأغلبية من قبل مناقشة البرنامج، وربنا يصبر الشعب على الحكومة والبرلمان".
وزير المالية: الحكومة توجه عناية أكبر لملف الثقافة في الموازنة الحالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن سيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والرواتب في مجال الصحة، بالإضاغة إلى توجيه عناية أكبر لملف الثقافة في الموازنة الحالية.
شيخ يبتهل داخل المسجد على لحن "يا مسهرني" (فيديو)
تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو لشيخ يبتهل لله داخل المسجد بلحن أغنية يا مسهرني لأم كلثوم.
بعد وفاة نجله بسبب لعبة "مملكة السحر".. والد الطفل يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
قال سعد الأحمري، والد الطفل السعودي المنتحر ببرنامج "مملكة السحر"، إن نجله مات بسبب لعبة مملكة السحر، وليس بسبب لعبة الحوت الأزرق مثلما يُقال، لافتًا إلى أن اللعبة تقوم على تدمير نفسية الطفل بشكل كامل، معقبًا: "تقمصت شخصية إبني وقمت باللعب، ولم أتحمل اللعب 7 دقائق".
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