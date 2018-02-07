مصطفي كمال: عملت بالزمالك لأنني مدرب محترف ومستحيل أتأخر عن بيتي الأهلي

علق مصطفي كمال مدرب حراس مرمي الأهلي على فترة عمله في نادي الزمالك مع إيهاب جلال، قبل الانضمام للجهاز الفني للفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

وقال "كمال" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "أنا مدرب محترف ودربت حراس الزمالك بسبب إنتمائي للجهاز الفني لإيهاب جلال".

وأضاف: "أشكر إيهاب جلال وكذلك مجلس الزمالك على إعطائي فرصة العمل داخل النادي".

وتابع: "إدارة الزمالك كانت تعلم أنني أهلاوي وعملت بإحترافية كاملة خلال تواجدي ضمن جهاز إيهاب جلال".

وأتم: "عندما أتيحت الفرصة للعودة لبيتي النادي الأهلي لم أتأخر ووافقت على الفور".